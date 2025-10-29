Genova, trova uno sparviere nel magazzino e chiama i soccorritori

Genova – Ha visto un rapace in difficoltà nel magazzino ed ha chiamato il centro recupero animali selvatici dell’Enpa di Campomorone. Il gestore del distributore di benzina Q8 di corso Europa ha così salvato un magnifico esemplare di Sparviere che, chissà come era finito negli spazi angusti di un locale adibito a magazzino.

Il gestore ha visto l’animale che cercava di nascondersi ed intuendo la situazione ha composto il numero del centro facendo scattare i soccorsi.

Sul posto è arrivato Gian Lorenzo Termanini, notissimo per le sue imprese di salvataggio animali che “dopo una piccola battaglia” è riuscito a catturarlo e a metterlo al sicuro per il successivo trasporto a Campomorone dove verrà curato e alimentato sino a quando non sarà abbastanza in forze da poter essere liberato.