Meteo Liguria, nuvolosità in aumento e possibili piovaschi specie in serata

La prima di una serie di perturbazioni sta arrivando sulla Liguria e da oggi inizia un periodo caratterizzato da cielo nuvoloso e locali piovaschi causati dal transito di varie depressioni di origine atlantica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025:

Nuvolosità in graduale aumento specialmente sul settore centro-orientale dove già dal mattino non si esclude qualche debole e temporaneo piovasco.

Maggiori schiarite sull’Imperiese.

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio pioggia che interesserà in pratica tutta la regione, anche se non sono attesi fenomeni intensi.

Venti al mattino deboli e variabili sul settore centro-occidentale, moderati o tesi da sud-est su quello orientale.

Nel pomeriggio avremo un deciso rinforzo dei venti da sud-est in particolare tra Genovese e Spezzino.

Mare generalmente mosso su tutti i settori.

Temperature in aumento nei valori minimi ma in calo nei valori massimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +17°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +11°C/+16°C.