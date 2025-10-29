mercoledì 29 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, nuvolosità in aumento e possibili piovaschi specie in serata
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, nuvolosità in aumento e possibili piovaschi specie in serata

Redazione Liguria
0

meteo Liguria mercoledì 29 ottobre La prima di una serie di perturbazioni sta arrivando sulla Liguria e da oggi inizia un periodo caratterizzato da cielo nuvoloso e locali piovaschi causati dal transito di varie depressioni di origine atlantica.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025:
Nuvolosità in graduale aumento specialmente sul settore centro-orientale dove già dal mattino non si esclude qualche debole e temporaneo piovasco.
Maggiori schiarite sull’Imperiese.
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità andrà ulteriormente aumentando e con essa anche il rischio pioggia che interesserà in pratica tutta la regione, anche se non sono attesi fenomeni intensi.
Venti al mattino deboli e variabili sul settore centro-occidentale, moderati o tesi da sud-est su quello orientale.
Nel pomeriggio avremo un deciso rinforzo dei venti da sud-est in particolare tra Genovese e Spezzino.
Mare generalmente mosso su tutti i settori.
Temperature in aumento nei valori minimi ma in calo nei valori massimi.
Sulla costa previste temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +17°C/+20°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +11°C/+16°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Cantiere cartelli

Genova, operai senza stipendio al cantiere per la Metro, pagherà il...

Cronaca
tribunale Imperia palazzo di Giustizia

Ventimiglia, disperato per aver perso il lavoro, così è morto Nur...

Cronaca
liceo Da Vinci assalto squadrista

Genova, assalto al Liceo Da Vinci, timori per altri blitz

Cronaca
Polizia auto volante

Genova, nasconde mezzo chilo di cocaina nella busta della spesa: 20enne...

Cronaca