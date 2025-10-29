mercoledì 29 Ottobre 2025
Voltri, visite guidate alla Cripta dei Brignole Sale Duchi di Galliera

cripta villa duchessa di Galliera VoltriGenova – Visite guidate alla cripta che custodisce i resti mortali della famiglia Brignole – Sale, Duchi di Galliera. Non tutti sanno che il 2 di novembre, giorno della commemorazione dei Defunti, è una delle tre date annuali in cui la Duchessa di Galliera, nel suo testamento, ha lasciato disposizioni per  l’apertura della cripta che custodisce le spoglie della nobile famiglia genovese.
L’occasione per visitare la cripta con il racconto delle guide specializzate è quindi per le 15.15, prima della S.Messa celebrata alle ore 16.00 nel Santuario di NS delle Grazie.
APS Sistema Paesaggio e Amici di Villa Galliera propongono una visita guidata all’interno di questo luogo, raramente accessibile e degno di essere conosciuto per le storie che racchiude.
La visita, a offerta libera, è diretta a sostenere il Santuario.
Per la visita l’appuntamento è nel giardino presso la cripta (appena oltrepassato il cancello di accesso al Santuario, percorrere il viale che procede a sinistra)

