Anziano disperso in Val Bormida, ancora sospese le ricerche dell’uomo

Cairo Montenotte (Savona) – Risultano ancora sospese le ricerche dell’uomo di 90 anni del quale si sono perse le tracce dal tardo pomeriggio di domenica.

Il 90enne si era recato nei boschi compresi tra Cairo Montenotte ed Altare, ma da quel momento di lui non si hanno avuto più notizie.

Le ricerche sono state portate avanti in questi giorni da Soccorso Alpino, Protezione Civile, Vigili del fuoco e Forze dell’ordine. Inizialmente le operazioni si erano concentrate su un territorio più ristretto, prima di ampliare il raggio d’azione nei giorni successivi: anche così, però, la svolta non è ancora arrivata.

Dopo un’altra giornata a pattugliare i boschi, ieri sera le ricerche sono state interrotte anche a causa del maltempo (alle ore 22:00 è scattata l’Allerta Gialla su gran parte della regione). Al momento non sono ancora riprese, ma intanto parenti e conoscenti dell’uomo hanno organizzato una nuova giornata di ricerche per sabato 1 novembre.

