Autostrade, incidente in A10: lunghe code e traffico in tilt

Genova – Mattinata di code e disagi al traffico lungo le Autostrade della Liguria. La situazione più complessa si è registrata lungo l’A10, nel tratto compreso tra i casello di Genova Pra’ e Genova Pegli, in direzione del capoluogo, dove si è verificato un tamponamento che ha interessato almeno due veicoli.

Fortunatamente nessuna tra le persone rimaste coinvolte nel sinistro stradale ha riportato ferite gravi, mentre sono state molto pesanti le ripercussioni sul traffico, con le code che hanno raggiunto una lunghezza di circa 5 km. Ripercussioni anche in A26, in direzione sud, nel tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con l’A10.

Sempre in A10 si segnalano code per lavori tra Albisola e Celle Ligure, mentre in A7 presenti 2km di coda – sempre per i restringimenti di carreggiata – tra Genova Bolzaneto e Busalla e rallentamenti in uscita dal casello di Bolzaneto.

