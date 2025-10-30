Genova, cane poliziotto Costantin scopre droga e contanti

Genova – Sempre scodinzolante e con una gran voglia di giocare, il cane poliziotto Constantin ha segnalato, in piazza del Carmine, un 24enne che è stato trovato in possesso di contanti di dubbia provenienza per cui sono state avviate delle indagini.

Poco dopo ha fiutato, nelle adiacenze del deposito delle reti dei pescatori in lungomare Petrusio, 11 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti.