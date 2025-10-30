Genova, trovati con droga e 1300 euro in contanti nei vicoli: arrestati due giovani

Genova – Due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri nel centro storico di Genova e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati sorpresi in piazza della Commenda mentre cedevano una dose di cocaina ad un 32enne (segnalato come consumatore alla Prefettura). La successiva perquisizione personale a carico dei due ha consentito di trovare 1 grammo di cocaina, 9 grammi di crack e 1300 euro in contanti consideranti provenienti dall’attività illecita.

I due sono stati fermati, arrestati e accompagnati presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]