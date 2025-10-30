giovedì 30 Ottobre 2025
Genova, trovati con droga e 1300 euro in contanti nei vicoli: arrestati due giovani

Redazione Liguria
carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Due giovani di 20 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri nel centro storico di Genova e dovranno rispondere dell’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
I due sono stati sorpresi in piazza della Commenda mentre cedevano una dose di cocaina ad un 32enne (segnalato come consumatore alla Prefettura). La successiva perquisizione personale a carico dei due ha consentito di trovare 1 grammo di cocaina, 9 grammi di crack e 1300 euro in contanti consideranti provenienti dall’attività illecita.
I due sono stati fermati, arrestati e accompagnati presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale.
