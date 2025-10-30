giovedì 30 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMaltempo Liguria, Allerta Gialla prolungata sul levante
Notizie LiguriaGenovaCronacaLa Spezia

Maltempo Liguria, Allerta Gialla prolungata sul levante

Redazione Liguria
0

allerta gialla abceLiguria – Prosegue il maltempo sulla nostra regione dopo che ieri sera, alle ore 22:00, è scattata l’Allerta Meteo Gialla per temporali sui settori A, B, C ed E.
Se sul settore A l’Allerta si è già conclusa alle ore 10:00 e sui settori B ed E è stata confermata la chiusura rispettivamente alle ore 13:00 e alle ore 15:00 odierne, arrivano novità per quanto riguarda il levante della Liguria: nel settore C, infatti, Arpal ha comunicato di aver esteso l’allerta idrogeologica fino alle ore 18:00 di oggi, giovedì 30 ottobre. L’estensione dell’Allerta riguarda i bacini grandi, quindi quelli di Magra, Vara ed Entella.
Viene confermata, come detto, anche la chiusura dell’Allerta sui settori B ed E.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, trovati con droga e 1300 euro in contanti nei vicoli:...

Cronaca
Origone giornalista picchiato a Genova

Genova, giornalista picchiato durante manifestazione, condannati 4 agenti

Cronaca
cantiere cociv certosa

Certosa, riprendono gli indennizzi per i disagi dei lavori

Cronaca
Ambulanza

Tragedia ad Imperia, uomo precipita dal quinto piano e muore

Cronaca