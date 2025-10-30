Liguria – Prosegue il maltempo sulla nostra regione dopo che ieri sera, alle ore 22:00, è scattata l’Allerta Meteo Gialla per temporali sui settori A, B, C ed E.
Se sul settore A l’Allerta si è già conclusa alle ore 10:00 e sui settori B ed E è stata confermata la chiusura rispettivamente alle ore 13:00 e alle ore 15:00 odierne, arrivano novità per quanto riguarda il levante della Liguria: nel settore C, infatti, Arpal ha comunicato di aver esteso l’allerta idrogeologica fino alle ore 18:00 di oggi, giovedì 30 ottobre. L’estensione dell’Allerta riguarda i bacini grandi, quindi quelli di Magra, Vara ed Entella.
Viene confermata, come detto, anche la chiusura dell’Allerta sui settori B ed E.
Maltempo Liguria, Allerta Gialla prolungata sul levante
