Meteo Liguria, maltempo con Allerta Gialla per temporali

La prima di una serie di perturbazioni di origine atlantica sta interessando la Liguria dalla scorsa notte ed è Allerta Gialla sino alle 10 di oggi su gran parte della nostra regione.

Attese piogge diffuse nella giornata di oggi, giovedì 30 ottobre, cui seguirà una fase più asciutta ma sempre instabile, con rovesci disorganizzati, prima del passaggio di un nuovo sistema frontale alla fine del weekend.

Queste, nel dettaglio, le previsiono meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Nella notte rovesci anche intensi dal Promontorio di Portofino verso est, anticipatori dell’arrivo del fronte dalla Francia.

Schiarite sull’estremo ponente attese già nel primo mattino.

In questa fase il passaggio del fronte interesserà quindi il centro e levante della regione, con possibili locali disagi dal Genovesato orientale verso est, in particolare in zona Tigullio e relativo entroterra.

Più ai margini il Savonese, anche se non resterà tuttavia asciutto.

Rapido miglioramento in mattinata dall’Imperiese al Genovesato, con schiarite diffuse in particolare in costa fino a tarda serata.

Residui rovesci post-frontali invece a levante nel pomeriggio alternati a fasi più asciutte.

Venti sostenuti a carattere di Ostro-Scirocco sul centro-levante in nottata, con raffiche fino a forti.

Correnti in rotazione dai quadranti settentrionali nel corso della mattinata, a tratti intense su Savonese e Genovesato.

Mare molto mosso, localmente agitato al largo. In calo a mosso in serata.

Temperature generalmente stazionarie, in aumento a ponente e nell’entroterra di levante.

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+18°C e massime tra +17°C/+21°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +6°C/+14°C e massime tra +11°C/+18°C.