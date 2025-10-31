Genova, cinghiali per strada in pieno giorno: accade a Molassana

Genova – Ancora allarme per la presenza di cinghiali per strada. Questa volta avviene in pieno giorno, nel quartiere genovese di Molassana, dove la polizia locale ha segnalato la presenza degli ungulati prima nei pressi di ponte Carrega e poi in via Terpi. É accaduto intorno a metà pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno gestito il traffico, cercando di avvisare per tempo scooteristi e motociclisti e impedire così incidenti causati dalla presenza degli animali.

Si tratta di un fenomeno che è sempre più diffuso e che riguarda diversi quartieri e zone del capoluogo, con i residenti che spesso protestano ed esprimono il proprio disappunto per la situazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]