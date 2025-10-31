venerdì 31 Ottobre 2025
Genova, cinghiali per strada in pieno giorno: accade a Molassana

Redazione Liguria
cinghiale Borgoratti via TorricelliGenova – Ancora allarme per la presenza di cinghiali per strada. Questa volta avviene in pieno giorno, nel quartiere genovese di Molassana, dove la polizia locale ha segnalato la presenza degli ungulati prima nei pressi di ponte Carrega e poi in via Terpi. É accaduto intorno a metà pomeriggio.
Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno gestito il traffico, cercando di avvisare per tempo scooteristi e motociclisti e impedire così incidenti causati dalla presenza degli animali.
Si tratta di un fenomeno che è sempre più diffuso e che riguarda diversi quartieri e zone del capoluogo, con i residenti che spesso protestano ed esprimono il proprio disappunto per la situazione.
