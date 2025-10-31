Voltri, bambino caduto dal terrazzo a scuola, ispettori rilevano inadempienze

Genova – Inadempienze sulla sorveglianza. Le avrebbero trovate gli ispettori dell’ufficio scolastico che stanno verificando cosa non ha funzionato in quel tragico 18 settembre in cui un bambino di appena 7 anni è precipitato da un terrazzo del secondo piano della scuola. Un rilievo che apre la strada a conseguenze penali ma anche a provvedimenti durissimi per i responsabili che ora andranno individuati e probabilmente processati.

Gli ispettori stanno verificando le procedure nella scuola De Amicis che si trova all’interno della Villa Duchessa di Galliera, a Voltri, ed è sempre stata considerata una eccellenza nel quartiere, proprio per la sua sede all’interno di un’area verde e per la bellezza dei luoghi eppure qualcosa non ha funzionato quel giorno e il piccolo, che doveva essere seguito da un insegnante di sostegno, ha avuto il tempo di salire una scala senza ringhiere, aprire una portafinestra che da sul terrazzo, scavalcare il parapetto e cadere di sotto. Una ventina di minuti in tutto che sono ora oggetto di attenta verifica sui passaggi di consegne e sulle responsabilità all’interno della scuola.

In particolare si cerca di chiarire chi avesse la responsabilità del bambino visto che il suo insegnante era malato ma il numero di persone adulte che risultano “al lavoro” era superiore al numero dei bambini da seguire. In poche parole c’erano più adulti che bambini.

La sorveglianza, evidentemente, ha avuto delle lacune ed il piccolo, precipitando dal terrazzo, porterà per sempre le conseguenze di quella inadempienza e i genitori, già segnati dalle difficoltà legate alle problematiche legate alla sua condizione di nascita, dovranno ora accudirlo in tutto e per tutto, per il resto della sua vita.

I familiari chiedono Giustizia e di poter sapere cosa non ha funzionato quel giorno e perché il loro figlio, bisognoso di attenzioni e cure particolari, sia stato lasciato solo per tutto il tempo che ha portato alla tragedia.