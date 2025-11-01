sabato 1 Novembre 2025
Novotel licenzia a Genova e scatta il presidio di protesta

Novotel presidio protesta GenovaGenova – Presidio di protesta, questa mattina, davanti al Novotel di via Cantore, a Sampierdarena, dopo l’annuncio del licenziamento di ben 20 lavoratrici impiegate nei servizio di pulizia.
Secondo la Cgil le lavoratrici sarebbero state licenziate dopo aver partecipato a uno sciopero, organizzato dopo mesi nei quali ci sarebbero stati ritardi nei pagamenti degli stipendi.
“Un comportamento surreale — ha denunciato Maurizio Fiore, Segretario Filcams Cgil Genova — non solo non vengono pagate, ma vengono anche licenziate per aver protestato.”

