Autostrade, auto si ribalta in A12: quattro feriti e traffico bloccato

Rapallo (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso del primo pomeriggio odierno lungo l’Autostrada A12, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari.

É accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata. Il bilancio è di quattro persone ferite: si tratta della donna alla guida e dei tre figli, tutti minorenni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno gestito il traffico, e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure ai feriti.

Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato ferite gravi. La donna è stata trasportata all’ospedale San Martino, uno dei figli all’ospedale pediatrico Gaslini e gli altri due all’ospedale di Lavagna.

In direzione del confine regionale con la Toscana si sono formate fin da subito delle code. Al momento rimane da chiarire la dinamica del sinistro stradale, che sarebbe avvenuto in maniera autonoma.

