domenica 2 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTragico incidente a Rapallo, indagini sulla morte del 19enne Davide Rastelli
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Tragico incidente a Rapallo, indagini sulla morte del 19enne Davide Rastelli

Redazione Liguria
0

Polizia StradaleRapallo (Genova) – Proseguono le indagini per far luce sul tragico incidente avvenuto sulle alture di Rapallo nella notte tra venerdì e sabato che è costato la vita al 19enne Davide Rastelli.
Il giovane era quasi rientrato a casa a bordo della sua moto, quando è rimasto coinvolto in un incidente che gli è costato la vita. Il suo corpo è stato ritrovato nelle prime ore della giornata accanto allo scooter e ad un piccolo smontamento, sul quale si sono concentrati fin da subito gli accertamenti.
Sono diverse le ipotesi tenute in considerazione. La più probabile è che il terreno sia franato nel corso della notte e che il giovane non sia riuscito a vederlo in tempo al momento del suo passaggio, venendo così sbalzato sul terreno. La seconda ipotesi è che la frana si sia verificata proprio al momento del passaggio del ragazzo, travolgendo lui e la moto. La terza, infine, è che lo smontamento sia stato causato proprio dall’impatto del mezzo sul terreno.
In tal senso proseguono le indagini della Procura. La pubblico ministero, Gabriella Marino, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Sommozzatori Vigili del Fuoco disperso Haven

Arenzano, proseguono le ricerche dell’uomo disperso sul relitto dell’Haven

Cronaca
Greta Thunberg a Genova

Gaza, Greta Thunberg a Genova per la manifestazione del 28 novembre

Cronaca
meteo Liguria domenica 2 novembre 2025

Meteo Liguria, in arrivo temporali anche intensi, scatta l’Allerta Gialla

Cronaca
allerta Meteo Liguria maltempo

Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per temporali su Centro e Levante

Cronaca