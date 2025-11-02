Tragico incidente a Rapallo, indagini sulla morte del 19enne Davide Rastelli

Rapallo (Genova) – Proseguono le indagini per far luce sul tragico incidente avvenuto sulle alture di Rapallo nella notte tra venerdì e sabato che è costato la vita al 19enne Davide Rastelli.

Il giovane era quasi rientrato a casa a bordo della sua moto, quando è rimasto coinvolto in un incidente che gli è costato la vita. Il suo corpo è stato ritrovato nelle prime ore della giornata accanto allo scooter e ad un piccolo smontamento, sul quale si sono concentrati fin da subito gli accertamenti.

Sono diverse le ipotesi tenute in considerazione. La più probabile è che il terreno sia franato nel corso della notte e che il giovane non sia riuscito a vederlo in tempo al momento del suo passaggio, venendo così sbalzato sul terreno. La seconda ipotesi è che la frana si sia verificata proprio al momento del passaggio del ragazzo, travolgendo lui e la moto. La terza, infine, è che lo smontamento sia stato causato proprio dall’impatto del mezzo sul terreno.

In tal senso proseguono le indagini della Procura. La pubblico ministero, Gabriella Marino, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

