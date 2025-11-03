Autostrade, incidente anche in A12: un ferito grave e traffico in tilt

Recco (Genova) – Dopo quello avvenuto nella prima mattinata odierna in A10, un altro incidente si è verificato sul nodo genovese questa mattina. É accaduto in A12, nel tratto compreso tra il casello di Rapallo e quello di Recco, in direzione del capoluogo.

Secondo le prime informazioni, il sinistro stradale avrebbe coinvolto una moto e altri mezzi, tra i quali un camion.

Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato diverse ferite. Oltre agli agenti della polizia stradale e al personale di Autostrade, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Pesantissime anche le ripercussioni sulla viabilità. Nello specifico vengono segnalati 4 chilometri di coda nel tratto coinvolto, con decine tra auto e mezzi pesanti di fatto bloccati nella circolazione.

