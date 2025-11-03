Autostrade, tamponamento tra auto in A10: traffico in tilt

Genova – Oltre che per gli incidenti avvenuti in città, questo lunedì mattina risulta molto complicato anche per la circolazione lungo il nodo autostradale genovese. Un tamponamento si è verificato nelle prime ore della mattinata lungo l’Autostrada A10, nel tratto compreso tra il casello di Genova Pra’ e il bivio con l’A26.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche se non si registrano persone rimaste ferite a seguito del sinistro stradale.

Sono molto pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: al momento si segnalano circa 6 chilometri di coda che arrivano fino al casello autostradale di Genova Aeroporto e che hanno bloccato a lungo decine tra auto e mezzi pesanti. La situazione risulta essere in lento e graduale miglioramento, sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade.

