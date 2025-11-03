Genova, due settimane di lavori notturni: le modifiche alla viabilità

Genova – Nell’ambito della realizzazione del progetto ‘4 Assi di Forza” per il trasporto pubblico locale nel capoluogo, da oggi, lunedì 3 novembre, e fino a domenica 16 novembre inizieranno una serie di lavori notturni che coinvolgeranno diverse zone del centro della città. Dalle ore 21:00 alle ore 5:00 del mattino seguente scattano diverse modifiche alla viabilità. Il programma:

– piazza del Portello:

limite massimo di velocità di 30 km/h.

– galleria Giuseppe Garibaldi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso.

– largo della Zecca:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso.

– via Paolo Emilio Bensa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. senso unico alternato regolato da idonei movieri.

– piazza della Nunziata:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

– via delle Fontane:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. senso unico alternato regolato da idonei movieri

4. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri all’intersezione con piazza della Nunziata e con via Gramsci.

– via Gramsci:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri all’intersezione con via delle Fontane.

– via Alpini d’Italia:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. circolazione veicolare e pedonale regolate da idonei movieri.

– via Adua:

limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento a via Alpini d’Italia.——————————————————————————————————

