lunedì 3 Novembre 2025
Genova, furto in un locale al Porto Antico: arrestato un uomo

Redazione Liguria
auto Polizia notteGenova – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo aver rubato all’interno di un negozio situato al Porto Antico. L’allarme è stato lanciato da un addetto alla vigilanza, che si è accorto del tentativo di furto da parte del malvivente si ha tentato di impedirgli di fuggire. Il ladro ha prima spintonato l’uomo che si è trovato davanti a sé, ma poi è stato fermato.
Gli agenti intervenuti sul posto hanno ricostruito quanto accaduto. Il 44enne aveva rubato una cifra di circa 250 euro dal fondo cassa del locale, in quel momento chiuso.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto in attesa del giudizio: dovrà rispondere dell’accusa di rapina e di falsa attestazione della propria identità.
——————————————————————————————————
