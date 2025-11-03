Incidente mortale a Rapallo, autopsia sul corpo di Davide Rastelli

Rapallo (Genova) – Potrebbe essere l’autopsia, disposta dalla pubblico ministero Gabriella Marino, a fornire maggiore informazioni in merito alla morte del 19enne Davide Rastelli, scomparso a causa di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulle alture di Rapallo, a pochi metri da casa sua.

Il corpo del ragazzo è stato ritrovato a terra vicino alla sua moto e ad uno smontamento, sul quale si sono concentrate fin da subito le attenzioni degli inquirenti.

Sono diverse le ipotesi tenute in considerazione. La più probabile è che il terreno sia franato nel corso della notte e che il giovane non sia riuscito a vederlo in tempo al momento del suo passaggio, venendo così sbalzato sul terreno. La seconda ipotesi è che la frana si sia verificata proprio al momento del passaggio del ragazzo, travolgendo lui e la moto. La terza, infine, è che lo smontamento sia stato causato proprio dall’impatto del mezzo sul terreno.

In ogni caso, al fine di svolgere ulteriori accertamenti, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]