martedì 4 Novembre 2025
Genova, allarme anti incendio nel palazzo della Feltrinelli, arrivano i vigili del fuoco

Redazione Liguria
0

allarme anti incendioGenova – Allarme anti incendio nel palazzo che ospita la Libreria Feltrinelli, in centro e vigili del fuoco in azione per controllare l’edificio.
Apprensione, questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo, per l’emergenza scattata con il suono delle sirene di allarme anti incendio che hanno iniziato a suonare nel parcheggio sotterraneo sotto la Libreria Feltrinelli in via Ceccardi, in pieno centro città.
In breve, sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato a perlustrare il palazzo per verificare l’eventuale presenza di un principio di incendio o di qualcosa che possa aver fatto scattare l’allarme.
Comprensibilmente, l’arrivo dei vigili del fuoco e le sirene di allarme hanno creato un pò di apprensione per le persone presenti in zona e soprattutto per quelle all’interno del parcheggio sotterraneo.

notizia in aggiornamento

