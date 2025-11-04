martedì 4 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, scale mobili rotte a San Giorgio, proteste
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro Storico

Genova, scale mobili rotte a San Giorgio, proteste

Redazione Liguria
0

scale mobili rotte metro Genova san giorgioGenova – Scale mobili rotte e disagi da una decina di giorni per i passeggeri della Metro che utilizzano la fermata di San Giorgio, nell’area del Porto Antico e accanto allo storico edificio dell’Autorità portuale.
Le segnalazioni ad Amt si ripetono ma il servizio resta bloccato per un non meglio precisato guasto.
Gli utenti, che sono tornati a pagare per viaggiare dopo un lungo periodo di gratuità chiedono che vengano risolti i problemi all’impianto e riattivato il servizio.
Perplessità anche per le chiusure serali anticipate. Da tempo, ormai, ogni settimana, vengono confermate tre o quattro serate di chiusura anticipata, alle 21, per lavori di manutezione.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
sopraelevata

Genova, traffico ko sulla Sopraelevata per veicolo in avaria

Cronaca
Cinghiali piazza Martinez

Genova, cinghiali in corso Gastaldi anche la sera

Cronaca
Consiglio Comunale Genova, comune

Genova, dibattito sull’educazione sessuale: Salis legge gli insulti sessisti in aula

Politica
zanzara tigre

Genova, disinfestazione straordinaria dopo un nuovo caso di Dengue: le vie...

Cronaca