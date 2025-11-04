Genova, scale mobili rotte a San Giorgio, proteste

Genova – Scale mobili rotte e disagi da una decina di giorni per i passeggeri della Metro che utilizzano la fermata di San Giorgio, nell’area del Porto Antico e accanto allo storico edificio dell’Autorità portuale.

Le segnalazioni ad Amt si ripetono ma il servizio resta bloccato per un non meglio precisato guasto.

Gli utenti, che sono tornati a pagare per viaggiare dopo un lungo periodo di gratuità chiedono che vengano risolti i problemi all’impianto e riattivato il servizio.

Perplessità anche per le chiusure serali anticipate. Da tempo, ormai, ogni settimana, vengono confermate tre o quattro serate di chiusura anticipata, alle 21, per lavori di manutezione.