Meteo Liguria, ancora tempo stabile e asciutto, temperature in calo

Prosegue il periodo di tempo stabile iniziato ieri per la Liguria e proseguono le giornate caratterizzate da condizionii di cielo sereno e terso con veloci transiti di nuvolosità alta stratificata. Un periodo caratterizzato anche da una forte escursione termica tra le ore illuminate dal sole e quelle notturne, specie nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 4 novembre 2025:

mattinata con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori, con locali foschie o banchi di nebbia sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino.

Nel corso del pomeriggio è atteso il transito di nuvolosità alta stratificata a partire dal settore Centro-Occidentale della regione, in estensione serale al settore Orientale.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata e dai quadranti meridionali nel corso della mattinata e del pomeriggio.

Possibili locali rinforzi dai quadranti settentrionali in serata sul settore centrale.

Mare poco mosso o quasi calmo sotto costa; Localmente mosso al largo.

Temperature in lieve ed ulteriore calo nei valori minimi con possibili gelate nelle aree interne. Massime generalmente stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+15°C e massime tra +16°C/+21°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+8°C e massime tra +11°C/+18°C.