mercoledì 5 Novembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronacaVoltri

Genova, incidente a Voltri: strada chiusa e traffico in tilt

Redazione Liguria
0

ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Altro incidente sulle strade genovesi e altre situazioni di disagi e lunghe code, che ormai quotidianamente si vivono dal ponente al levante della città.
Dopo i primi disagi di questa mattina a Cornigliano, nella tarda mattinata odierna un incidente ha mandato in tilt la viabilità nella zona di Voltri. Il sinistro stradale è avvenuto in via Buffa, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto la circolazione a partire dal civico 6.
Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferito o coinvolte a seguito dell’impatto, ma si registrano pesanti ripercussioni sul traffico con code che coinvolgono le vie limitrofe e si allargano a tutto il quartiere. La strada è stata riaperta a senso unico alternato poco dopo le ore 12:30.
