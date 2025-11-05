Genova, incidente a Voltri: strada chiusa e traffico in tilt

Genova – Altro incidente sulle strade genovesi e altre situazioni di disagi e lunghe code, che ormai quotidianamente si vivono dal ponente al levante della città.

Dopo i primi disagi di questa mattina a Cornigliano, nella tarda mattinata odierna un incidente ha mandato in tilt la viabilità nella zona di Voltri. Il sinistro stradale è avvenuto in via Buffa, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno interdetto la circolazione a partire dal civico 6.

Al momento non si conosce la dinamica dell’incidente e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferito o coinvolte a seguito dell’impatto, ma si registrano pesanti ripercussioni sul traffico con code che coinvolgono le vie limitrofe e si allargano a tutto il quartiere. La strada è stata riaperta a senso unico alternato poco dopo le ore 12:30.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]