Genova, marito e moglie aggrediti alla Fiumara: indagini in corso

Genova – Stavano camminando in tutta tranquillità tra i negozi del centro commerciale della Fiumara, quando senza un apparente motivo sono stati improvvisamente aggrediti da uno sconosciuto.

É accaduto questa mattina nel centro commerciale di Sampierdarena. Gli sfortunati protagonisti della vicenda sono un uomo e una donna, marito e moglie, che sono stati aggrediti alle spalle e, almeno inizialmente, non si sono nemmeno accorti di quanto stesse accadendo.

Il malvivente ha colpito l’uomo con violenti calci e pugni al volto e nel resto del corpo, prima di allontanarsi come se nulla fosse. La donna, in stato di shock, ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di far partire immediatamente le indagini, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo. Il malvivente è stato rintracciato e fermato poco distante. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]