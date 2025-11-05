mercoledì 5 Novembre 2025
Genova, marito e moglie aggrediti alla Fiumara: indagini in corso
Sampierdarena

Genova, marito e moglie aggrediti alla Fiumara: indagini in corso

Redazione Liguria
0

Fiumara Sampierdarena Genova centro commercialeGenova – Stavano camminando in tutta tranquillità tra i negozi del centro commerciale della Fiumara, quando senza un apparente motivo sono stati improvvisamente aggrediti da uno sconosciuto.
É accaduto questa mattina nel centro commerciale di Sampierdarena. Gli sfortunati protagonisti della vicenda sono un uomo e una donna, marito e moglie, che sono stati aggrediti alle spalle e, almeno inizialmente, non si sono nemmeno accorti di quanto stesse accadendo.
Il malvivente ha colpito l’uomo con violenti calci e pugni al volto e nel resto del corpo, prima di allontanarsi come se nulla fosse. La donna, in stato di shock, ha chiamato i soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi.
L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di far partire immediatamente le indagini, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo. Il malvivente è stato rintracciato e fermato poco distante. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.
——————————————————————————————————
