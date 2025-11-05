Meteo Liguria, ancora tempo stabile e temperature miti

Ancora tempo sostanzialmente stabile sulla Liguria, ancora per qualche giorno, con temperature miti e superiori alla media del periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 5 novembre 2025:

mattinata con cieli sereni o al più leggermente velati su tutti i settori, con locali foschie o banchi di nebbia sui versanti padani, in rapido dissolvimento mattutino.

Nel corso del pomeriggio il cielo resterà ancora in prevalenza sereno su tutta la regione.

Venti moderati o a tratti tesi al mattino da nord su Genovese e Savonese, più deboli altrove. Al pomeriggio venti deboli meridionali ovunque.

Mare poco mosso o quasi calmo

Temperature stazionarie

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+12°C e massime tra +16°C/+21°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+7°C e massime +11°C/+18°C.