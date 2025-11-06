Genova, accoltellato per rapina a Pontedecimo: arrestate tre persone

Genova – Tre persone sono state arrestate a seguito delle prime indagini avviate per far luce su quanto avvenuto nella prima serata di ieri nel quartiere genovese di Pontedecimo.

Secondo quanto ricostruito, i tre avrebbero tentato di rapinare del portafoglio e degli oggetti personali il malcapitato, che ha cercato di opporre resistenza e che in tutta risposta è stato colpito con un’arma da taglio all’altezza del collo.

I tre hanno tentato la fuga cercando di far perdere le proprie tracce, mentre la vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Scassi a Sampierdarena. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto inizialmente e non è considerato in pericolo di vita.

L’intervento dei carabinieri ha consentito di fermare due dei tre malviventi a pochi minuti dall’accaduto. Il terzo, che inizialmente era riuscito a scappare, è stato fermato mentre si stava preparando a lasciare la città.

