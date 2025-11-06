Sciopero Generale, il 28 novembre a Genova anche Francesca Albanese

Genova – “Il 28 e il 29 novembre tornerò in Italia per partecipare allo sciopero generale indetto dai portuali, dai sindacati e dalla Flotilla. Io ci sarò, assieme a Greta Thunberg, Thiago Avila e tantissimi altri. Non ci siamo stancati di un sistema che ci fa sentire fragili e soli? Secondo me sì. Ci vediamo a Genova il 28 e a Roma il 29”, con queste parole in un video pubblicato questa mattina sui social Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite divenuta simbolo del sostegno al popolo palestinese, ha confermato la sua presenza nel capoluogo ligure in occasione dello sciopero generale previsto per venerdì 28 novembre. Il giorno seguente molti manifestanti raggiungeranno la capitale per partecipare alla manifestazione nazionale indetta in occasione della Giornata internazionale di solidarietà alla Palestina.

Albanese era già stata a Genova circa un mese fa, il 7 ottobre: prima aveva incontrato gli studenti che occupavano il rettorato dell’Università di via Balbi e poi aveva parlato durante un incontro ai Giardini Luzzati. Prima dell’intervento aveva incontrato anche la sindaca, Silvia Salis.

