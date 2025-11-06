Volontariato, addio a Anna Solari, vice presidente Amri

Genova – Addio ad Anna Solari, vice presidente dell’associazione malattie reumatiche infantili (AMRI) che opera all’ospedale Gaslini e conosciutissima volontaria nel settore.

A darne comunicazione la stessa associazione che, in un post sui social comunica la brutta notizia.

“È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della prematura e inaspettata scomparsa di Anna Solari, per tanti anni vicepresidente dell’associazione, mamma e volontaria attenta e attivissima”.

Anna Solari, dieci anni fa era stata premiata a livello nazionale per essersi distinta nel supporto ai bambini ricoverati.

“Come allora – prosegue il post con gratitudine e affetto, torniamo a sottolineare come Anna abbia saputo accogliere con straordinaria dedizione, generosità e competenza le tantissime famiglie che da tutta Italia arrivano a Genova per curare i propri figli all’Istituto Giannina Gaslini. Punto di riferimento insostituibile, è sempre stata disponibile a ogni ora del giorno e della notte, ogni giorno dell’anno, per rispondere alle richieste più diverse. Sempre con la sensibilità di una mamma. Sempre con un’attenzione instancabile verso ogni bisogno. La sua passione ha contagiato chiunque abbia incontrato. Oggi siamo particolarmente vicini alla sua famiglia e alle sue amicizie più care, certi che il suo esempio e la sua presenza resteranno per sempre con noi”

I funerali di Anna Solari si svolgeranno sabato 8 novembre alle ore 8.30 alla chiesa del Tabernacolo, in corso Europa