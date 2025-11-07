Genova, banda del buco a Sampierdarena, svaligiata una gioielleria

Genova – Caccia al ladro e ai componenti della “banda del buco” che ieri pomeriggio hanno svaligiato nel corso della pausa pranzo la storica gioielleria di via Giovanetti a Sampierdarena. Un colpo da professionisti, realizzato con la tecnica, antica quanto efficace, del “buco”.

I malviventi hanno infatti approfittato della presenza, accanto alla gioielleria, di un bar chiuso da tempo e che era in vendita. Approfittando della saracinesca abbassata e della pausa pranzo delle commesse della gioielleria, molto probabilmente tenute d’occhio da complici, hanno praticato un grosso buco nel muro riuscendo a passare da un locale all’altro per poi rubare tutto quello che sono riusciti ad afferrare velocemente.

Un colpo messo a segno con tecniche da professionisti e con tempistiche da record e che è stato scoperto dalle stesse commesse al rientro dalla pausa.

Da record anche il bottino, quantificato in oltre 350mila euro dal titolare della gioielleria che si è sentito male alla notizia del colpo.

Indagano le forze dell’ordine cercando in particolare tra le riprese video dei circuiti di sorveglianza della gioielleria, che potrebbero aver ripreso la visita “di controllo” dei ladri o di loro complici, ma anche delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso i ladri nei loro spostamenti. Occhi puntati anche sui clienti – o presunti tali – che nei giorni precedenti al colpo hanno contattato l’agenzia immobiliare che sta vendendo il Bar da dove è partito il colpo.

La banda è certamente composta da professionisti che potrebbero aver studiato il colpo a lungo, osservando i luoghi, le abitudini dei negozianti della zona e potrebbero aver compiuto diversi sopralluoghi nel bar chiuso e in vendita e nella stessa gioielleria.