Meteo Liguria, veloce perturbazione sulla Liguria, migliora nel week end

Una veloce perturbazione di origine atlantica interesserà marginalmente la Liguria nella giornata di oggi, venerdi 7 novembre con piogge più probabili a ponente.

Un miglioramento è però atteso già per il fine settimana con ampie zone di sereno specie lungo le coste ed assenza di ulteriori fenomeni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Progressivo aumento della nuvolosità, nella notte, su tutta la regione. Dalle prime ore del mattino piogge deboli o moderate in arrivo a ponente con locali rovesci sul Savonese occidentale.

Qualche fiocco di neve nel comparto delle Alpi Liguri oltre i 1800-2000 metri.

Entro mezzogiorno parziale estensione delle precipitazioni (deboli ed intermittenti) al settore centro-orientale costiero, con fenomeni più intensi in mare aperto.

Tempo più asciutto sui versanti padani centro-orientali a parte pioviggini sparse.

Nel pomeriggio ancora qualche debole pioggia lungo la fascia costiera specie del settore orientale e del Savonese, in attenuazione in serata, altrove tempo asciutto.

Venti in progressivo rinforzo fino a tesi dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, con raffiche tra i 60 ed i 70km/h sui valichi ed allo sbocco delle vallate. Ventilazione più spenta e variabile a levante.

Mare stirato sotto costa, da mosso a molto mosso al largo.

Temperature in aumento le minime specie nelle aree interne, in calo le massime specie sul settore centro-occidentale

Sulla costa previste temperature minime tra +10°C/+14°C e massime tra +15°C/+18°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +3°C/+8°C e massime tra +10°C/+14°C.