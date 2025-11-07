venerdì 7 Novembre 2025
Violenza sessuale a bordo di una nave da crociera, 25enne arrestato

Redazione Liguria
Costa DeliziosaGenova – Un giovane di 25 anni è stato arrestato perché considerato il responsabile della violenza sessuale avvenuta a bordo di una nave da crociera che stava percorrendo il Mar Ligure e che si trovava nel tratto a largo tra Imperia ed Alassio. Si tratta di un 25enne che lavorava a bordo della nave.
Il fatto è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 ottobre e a denunciarlo è stata una ragazza di 21enne, anche lei impiegata a bordo, che ha raccontato della presenza di un uomo che durante la notte si era introdotto nella sua cabina, iniziando a toccarla e palpeggiarla mentre lei dormiva. Solo quando la ragazza si è svegliata e ha iniziato ad urlare, lui si è dato alla fuga.
Raccogliendo le testimonianze di alcune persone che avrebbero riconosciuto il 25enne fuggire lungo i corridoi e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo, gli investigatori avrebbero individuato il giovane come il presunto responsabile. Il 25enne ha negato le accuse, ma è stato arrestato e rinchiuso in carcere.
