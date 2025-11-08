Genova, identificato il cadavere ritrovato a Pra’: proseguono le indagini

Genova – É stato identificato il cadavere dell’uomo ritrovato sulle alture di Pra’ nel tardo pomeriggio di giovedì: si tratta di un 33enne di nazionalità marocchina che risulta essere senza fissa dimora.

Il corpo dell’uomo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione nel greto del rio Branega, è stato ritrovato da un escursionista, che ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, e i sanitari del 118. L’uomo, però, è risultato essere morto già da diverso tempo.

Intanto, proseguono le indagini per chiarire quanto successo e la causa della morte del 33enne. Il pubblico ministero, Giancarlo Vona, ha predisposto l’autopsia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]