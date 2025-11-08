sabato 8 Novembre 2025
Genova, identificato il cadavere ritrovato a Pra’: proseguono le indagini

carabinieri autoGenova – É stato identificato il cadavere dell’uomo ritrovato sulle alture di Pra’ nel tardo pomeriggio di giovedì: si tratta di un 33enne di nazionalità marocchina che risulta essere senza fissa dimora.
Il corpo dell’uomo, rinvenuto in avanzato stato di decomposizione nel greto del rio Branega, è stato ritrovato da un escursionista, che ha lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, e i sanitari del 118. L’uomo, però, è risultato essere morto già da diverso tempo.
Intanto, proseguono le indagini per chiarire quanto successo e la causa della morte del 33enne. Il pubblico ministero, Giancarlo Vona, ha predisposto l’autopsia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.
