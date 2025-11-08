Meteo Liguria, migliora il tempo e salgono le temperature

Dopo il veloce passaggio della perturbazione che ha interessato marginalmente la Liguria il tempo torna a migliorare e nel fine settimana dovrebbe essere caratterizzato da un ritorno del sole, specie sulla costa, con passaggi nuvolosi sempre meno frequenti e consistenti.

Tornano a salire le temperature donando alla Liguria un clima più mite dopo il brusco calo delle ultime ore.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 8 novembre 2025:

Al mattino presenza di nubi basse sui versanti padani e qualche addensamento sull’Imperiese senza piogge, per il resto cielo sereno o velato da nubi medio-alte. Nel pomeriggio soleggiato quasi ovunque fatta eccezione per qualche nube sull’Imperiese e versanti padani in successivo dissolvimento.

Venti da moderati a deboli da nord sul settore centro-occidentale, deboli variabili a levante.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in aumento specie nei valori massimi lungo la costa centrale.

Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+14°C e massime tra +16°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+8°C e massime tra +12°C/+15°C.