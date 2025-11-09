Acquasanta, incendio nella notte

Acquasanta (Genova) – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito grave nell’incendio divampato nella notte all’Acquasanta, nel territorio del comune di Mele.

Intorno alla mezzanotte e mezza è scattato l’allarme con le chiamate preoccupate dei residenti della zona che vedevano le fiamme in una zona boschiva.

Subito sono state allertate le squadre dei vigili del fuoco di Multedo e della sede centrale che sono accorse sul posto verificando che l’incendio interessava una baracca ma le fiamme potevano estendersi al bosco vicini.

Accertato che all’interno della costruzione non si trovasse nessuno, i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno evitato il propagarsi del rogo.

In corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.

Danneggiati attrezzi e macchinari custoditi nella baracca.