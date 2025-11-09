Meteo Liguria, giornata di tempo stabile e temperature miti

Ancora una giornata dal tempo sostanzialmente stabile sulla Liguria, con cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso e temperature superiori alla media stagionale.

In arrivo un aumento della nuvolosità a partire dall’inizio della prossima settimana per la presenza di un minimo di bassa pressione che interesserà le regioni meridionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 9 novembre 2025:

Al mattino, il cielo si presenterà pressoché sereno su gran parte della Regione, faranno eccezione i versanti padani centro-occidentali ove saranno possibili nubi basse o banchi di nebbia.

Dalle ore centrali della giornata, si assisterà ad un progressivo dissolvimento della nuvolosità nelle zone interne.

Sul resto del territorio regionale non sono attesi cambiamenti di rilievo, a parte il transito di qualche locale annuvolamento, di tipo medio-alto, tra il tardo pomeriggio e la serata.

Venti deboli o moderati, con rinforzi fino a forti, dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, deboli a regime variabile altrove.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stabili.

Sulla costa temperature minime previste tra +8°C/+13°C e massime tra +16°C/+19°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+7°C e massime tra +10°C/+15°C.