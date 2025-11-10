lunedì 10 Novembre 2025
Genova, compie atti osceni in piazza e aggredisce gli agenti: arrestato

Redazione Liguria
0

carabinieri auto seraGenova – Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo quanto avvenuto in piazza Santo Stefano negli scorsi giorni.
Diverse persone di passaggio hanno segnalato la presenza del 41enne, mentre praticava atti di autoerotismo sui gradini della chiesa. Alla vista dei militari dell’arma che sono intervenuti sul posto, l’uomo ha iniziato ad inveire nei loro confronti, minacciandoli e tendando di colpirli con un ombrello che aveva con sé.
La situazione è stata riportata sotto controllo solo grazie all’utilizzo dello spray urticante, che ha consentito ai carabinieri di fermare il malvivente. Il 41enne dovrà rispondere delle accuse di minaccia, resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico. Nei suoi confronti è scattato l’arresto.
