lunedì 10 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, oggi scatta lo sciopero di Amt: orari e modalità
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, oggi scatta lo sciopero di Amt: orari e modalità

Redazione Liguria
0

Autobus Amt 35 GenovaGenova – Si preannuncia una giornata di disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a causa dello sciopero indetto dall’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro per la giornata odierna. I lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore, mentre è previsto anche un presidio davanti alla sede dell’azienda. Le modalità dello sciopero:
“Si informa che l’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di lunedì 10 novembre 2025.
Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:
Servizio di trasporto urbano Genova
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.
Servizio di trasporto provinciale
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30; il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.00; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno”, scrive Amt.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
vetro rotto

Genova, colpi di pistola a Borgoratti, colpita un’auto parcheggiata

Borgoratti
Taggia incendio chiesa

Taggia, indagini sull’incendio in chiesa, probabilmente è doloso

Cronaca
incendio tetto via Piacenza 14 febbraio 2023

Genova, incendio in via Piacenza, le famiglie aspettano da mille giorni

Cronaca
meteo Liguria lunedì 10 novembre 2025

Meteo Liguria, nuvole in aumento nel pomeriggio ma niente pioggia

Cronaca