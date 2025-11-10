Genova, oggi scatta lo sciopero di Amt: orari e modalità

Genova – Si preannuncia una giornata di disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a causa dello sciopero indetto dall’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro per la giornata odierna. I lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore, mentre è previsto anche un presidio davanti alla sede dell’azienda. Le modalità dello sciopero:

“Si informa che l’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di lunedì 10 novembre 2025.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30; il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.00; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno”, scrive Amt.

