Meteo Liguria, nuvole in aumento nel pomeriggio ma niente pioggia

Un promontorio anticiclonico torna ad estendersi sul bacino del mar Mediterraneo, nella prima parte della settimana entrante, proteggendo il Nord Italia dall’arrivo di perturbazioni atlantiche, tuttavia saranno possibili infiltrazioni di aria umida tra Alto Tirreno e Mar Ligure che porterebbero un aumento della nuvolosità e anche qualche piovasco nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsiono meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 10 novembre 2025:

cieli sereni o poco nuvolosi in prima mattinata sui versanti marittimi; Foschie o locali banchi di nebbia sui versanti padani, in dissolvimento nel corso della mattinata.

Nuvolosità alta stratificata in aumento a Ponente col progredire della giornata, in estensione ai restanti settori nelle ore pomeridiane.

Nuvolosità bassa in sviluppo davanti alle coste del Savonese e Genovesato andrà ad alternarsi a periodi caratterizzati da più ampie schiarite nel corso del pomeriggio e della serata.

Cieli velati altrove fino a fine periodo.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali in mattinata; In rotazione pomeridiana ai quadranti meridionali sotto costa.

Mare poco mosso su tutti i settori; Quasi calmo sulle coste del Savonese Occidentale.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo con gelate nelle aree del profondo entroterra e valori diffusamente inferiori ai +10°C in costa. Massime in generale aumento.

Sulla costa attese yemperature minime tra +7°C/+13°C e massime tra +16°C/+20°C.

Nell’interno temperature minime attesa tra -3°C/+7°C e massime tra +11°C/+18°C.