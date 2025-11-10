Striscioni contro giornalisti durante Genoa-Fiorentina, indagini in corso

Genova – “Un altro striscione contro i giornalisti che svolgono il proprio lavoro e raccontano fatti di cronaca. Lo striscione è comparso ieri allo stadio Luigi Ferraris durante la partita tra Genoa e Fiorentina. Si tratta dell’ennesimo atto di intimidazione che si verifica in pochi mesi contro i cronisti che fanno quotidianamente il proprio lavoro. L’Ordine del Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ussi Liguria condannano questo atteggiamento minaccioso da parte di sedicenti tifosi da sempre omertosi sui fatti di cronaca che li riguardano e che agiscono credendosi al di sopra della legge. Al tempo stesso la categoria auspica un pronto intervento della Questura di Genova nell’individuare gli autori di questi insulti, per di più sessisti, e di queste minacce che espongono davanti a decine di telecamere striscioni firmati che non dovrebbero entrare all’interno dello stadio. Odg, Alg e Ussi chiederanno nelle prossime ore un incontro urgente con il questore di Genova Silvia Burdese”, con questo comunicato ODG, ALG e USSI condannano fermamente gli striscioni apparsi ieri in Gradinata Nord durante la sfida di Serie A tra Genoa e Fiorentina.

Sugli striscioni esposti nel secondo tempo della partita sta indagando la Questura, che ha svolto i primi accertamenti necessari per cercare di risalire all’identità dei responsabili. Come si legge nel comunicato, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria, l’Associazione Giornalisti Liguri e l’Ussi Liguria hanno chiesto un incontro urgente con il Questore di Genova, Silvia Burdese.

