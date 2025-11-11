martedì 11 Novembre 2025
Genova, incidente in via Isonzo: due feriti, uno è grave

ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un altro grave incidente è avvenuto lungo le strade genovesi nella giornata odierna, dopo lo schianto di questa mattina a Pra’ che è costato la vita ad un 51enne.
Nel pomeriggio un sinistro stradale è avvenuto all’altezza del Carrefour di via Isonzo, nel quartiere genovese di Sturla.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il bilancio sarebbe di due persone rimaste ferite: la prima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, la seconda, un bambino, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale pediatrico Gaslini.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.
