Genova, tragico incidente a Pra’: la vittima è Roberto Frau

Genova – Si chiamava Roberto Frau e viveva ad Arenzano l’uomo di 51 anni morto questa mattina in via Pra’ a seguito del tragico incidente avvenuto intorno alle ore 10.

L’impatto tra la sua moto e un’auto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno a lungo tentato di rianimarlo ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. I rilievi hanno reso necessaria la chiusura di via Pra’, che è stata riaperta al transito su una sola corsia soltanto dopo le ore 14.

Era un agente immobiliare conosciuto nella zona dove abitava. Lascia una figlia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]