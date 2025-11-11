martedì 11 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, colpi di arma da fuoco a Borgoratti, spunta un altro episodio
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriBorgorattiNotizie in evidenza

Genova, colpi di arma da fuoco a Borgoratti, spunta un altro episodio

Redazione Liguria
0

carabinieri genericaGenova – Spunta anche un proiettile conficcato in un condizionatore di un terrazzo nelle indagini sui colpi di arma da fuoco esplosi in via Cianciullo, nel quartiere di Borgoratti. Un episodio che sarebbe precedente a quello del ritrovamento di un lunotto di una vettura parcheggiata ridotto in frantumi da un proiettile e che aumenta, se fosse possibile, l’allarme dei residenti e l’attenzione delle forze dell’ordine.
La notizia – riportata dal quotidiano Il Secolo XIX in edicola oggi – emerge dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di San Martino a seguito del ritrovamento di una vettura parcheggiata in via Cianciullo colpita da un proiettile che si è conficcato all’interno dell’auto.
Inizialmente si era pensato ad un gesti intimidatorio ma poi, collegando le segnalazioni ripetute di “esplosioni” e “spari” e il precedente ritrovamento di un proiettile conficcato nel motore di un condizionatore, ha fatto sorgere il sospetto che nella zona ci sia qualcuno che si diverte a provare armi da fuoco o che vengano usate pistole e fucili per una caccia di frodo ai cinghiali o addirittura l’esistenza di una o più persone che sparano nella boscaglia vicina alle abitazioni per un motivo non ancora accertato.
Il pericolo è evidente: proiettili “vaganti” che mancano l’obiettivo e proseguono la loro traiettoria per centinaia di metri sino a colpire qualunque cosa incontrino. Un pericolo anche per le persone, considerando che i proiettili sparati possono colpire ovunque.
Ora le forze dell’ordine eseguiranno dei sopralluoghi nel bosco vicino alle abitazioni, alla ricerca di segni di possibile attività similare a quella di un “poligono” ma anche per cercare proiettili e bossoli che possano indicare il tipo di armi utilizzate e magari giungere alla loro identificazione.
Naturalmente verranno anche cercate “fisicamente” le armi poichè non è escluso al momnto che si tratti di oggetti di provenienza illecita magari tenuti nascosti per qualche motivo.
Un’indagine che diventa più urgente ora che emerge un precedente specifico, sempre denunciato nella stessa zona, con un proiettile che addirittura sfiora una finestra.
Chi ha sparato rischia accuse molto gravi e, nel caso venisse identificato e processato, una pesante condanna.
Sulla vicenda intervengono anche gli Ambientalisti che invitano a indagare anche sulla eventuale presenza di cacciatori di frodo o di una o più persone che potrebbero aver deciso di risolvere il “problema” della presenza dei cinghiali intervenendo di persona.
Spari e “battute di caccia” tra le abitazioni vengono segnalati, episodicamente, in diverse zone della città e sempre in zone limitrofe a boschi e aree verdi incolte.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cani salvati autostrada A7 Isola del Cantone

Isola del Cantone, cani sull’autostrada A7, salvati dalla polizia stradale

Cronaca
meteo Liguria martedì 11 novembre 2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole e possibili piovaschi sino a giovedì

Cronaca
Carabinieri

Genova, tenta il furto in un bar a Sampierdarena: 31enne denunciato

Cronaca
Hostaria Ducale Genova

Genova, addio a Hostaria Ducale: il ristorante chiude dopo 7 anni

Cronaca