martedì 11 Novembre 2025
Mezzanego, auto precipita in un burrone: ferita una donna e un soccorritore

Redazione Liguria
Mezzanego (Genova) – Prosegue la giornata sulle strade della Liguria, in particolar modo nella provincia di Genova che è stata teatro di due gravissimi incidenti avvenuti in mattinata: nel primo caso due mezzi pesanti si sono scontrati in A10 causando il ferimento di un uomo, mentre nel secondo caso un 51enne ha perso la vita a Pra’ dopo lo schianto con una macchina.
Nel pomeriggio, invece, un’auto è finita fuori strada nel territorio comunale di Mezzanego, nell’entroterra, precipitando in un burrone.
Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. É stato allertato anche l’elicottero.
I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo una donna, trasportata all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità. Un vigile del fuoco impegnato nelle operazioni di soccorso è rimasto ferito. Anche per lui si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale genovese. Non sarebbe in gravi condizioni.
