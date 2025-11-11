martedì 11 Novembre 2025
Meteo Liguria, aumentano le nuvole e possibili piovaschi sino a giovedì

Redazione Liguria
0

meteo Liguria martedì 11 novembre 2025L’arrivo di correnti umide nei bassi strati portano ad un deciso incremento della nuvolosità sulla Liguria, con cieli molto nuvolosi o localmente coperti e possibili deboli precipitazioni.
Condizioni meteo che dovrebbero mantenersi almeno sino a giovedì.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 11 novembre 2025:
Nuvolosità in netto aumento con cieli molto nuvolosi o coperti tra Genovesato e Savonese Centro-Orientale, con deboli piovaschi possibili entro pranzo sul Ponente Genovese e aree interne limitrofe.
Cieli molto o parzialmente nuvolosi altrove con schiarite più ampie sul settore centrale a partire dalle ore pomeridiane.
Ampie schiarite su Imperiese e Spezzino con tempo più asciutto e lunghi periodi soleggiati . Transito di nuvolosità alta stratificata in quota a partire dalla tarda mattinata.
Venti deboli o al più moderati da Sud/Sud-Est con locali rinforzi nel corso del pomeriggio davanti alle coste del Tigullio e sul Golfo di Genova.
Mare poco mosso o localmente mosso al largo.
Temperature in generale aumento, specie nei valori minimi nelle aree interne.
Sulla costa previste temperature minime tra +11°C/+16°C e massime tra +16°C/+20°C.
Nell’interno temperature minime tra +2°C/+11°C e massime +11°C/+18°C.

