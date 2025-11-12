Genova, container caduti in mare al porto di Pra’: scalo bloccato

Genova – Proseguono le operazioni di recupero dei container caduti in mare negli scorsi giorni al Porto di Pra’, a Genova. L’episodio sarebbe avvenuto lunedì e sarebbero in tutto quindici i container caduti dalla nave MSC, alcuni dei quali recuperati nelle ore successive, mentre altri sono affondati e si trovano ancora in mare.

Nel crollo non si sono registrate persone ferite o coinvolte, così come gli accertamenti svolti in seguito avrebbero escluso danni ambientali.

I container sarebbero stati vuoti e sarebbero caduti in mare forse a causa del forte vento che si è abbattuto su Genova tra il weekend e l’inizio della settimana, anche se sono in corso le indagini per chiarire tutta la dinamica.

Lunedì la Capitaneria di Porto ha emesso un’ordinanza di chiusura momentanea del terminal. Al momento ci sarebbero tre navi container bloccate alla banchina (tra cui la stessa nave dalla quale sarebbero caduti i container).

Intanto, proseguono le operazioni per il recupero dei cassoni caduti in mare. La riapertura del terminal è attesa nelle prossime ore, probabilmente entro la giornata di domani.

