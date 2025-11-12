Genova, olio sulla strada, traffico chiuso in Lungobisagno Dalmazia

Aggiornamento delle 7,15 – In zona è avvenuto un brutto incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed una vettura.

Riaperta una corsia in direzione mare.

Genova – Traffico bloccato in Lungobisagno Dalmazia a causa della presenza di olio sulla carreggiata. L’allarme è stato lanciato dalla polizia locale a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte.

La polizia locale ha deviato il traffico su via Piacenza mentre sono in corso le operazioni di pulizia e bonifica.

Pesanti i disagi per la viabilità locale.

notizia in aggiornamento

