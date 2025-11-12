mercoledì 12 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, olio sulla strada, traffico chiuso in Lungobisagno Dalmazia
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriStaglienoMolassana

Genova, olio sulla strada, traffico chiuso in Lungobisagno Dalmazia

Redazione Liguria
0

olio su stradaAggiornamento delle 7,15 – In zona è avvenuto un brutto incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante ed una vettura.
Riaperta una corsia in direzione mare.
Genova – Traffico bloccato in Lungobisagno Dalmazia a causa della presenza di olio sulla carreggiata. L’allarme è stato lanciato dalla polizia locale a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 4 della scorsa notte.
La polizia locale ha deviato il traffico su via Piacenza mentre sono in corso le operazioni di pulizia e bonifica.
Pesanti i disagi per la viabilità locale.

notizia in aggiornamento
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
polizia locale Genova

Genova, grave incidente in Lungobisagno Dalmazia, traffico in tilt

Cronaca
ambulanza interno operatore

Ventimiglia, microcar si ribalta sull’Aurelia, traffico bloccato

Cronaca
Franco Orsi

Morto Franco Orsi, ex senatore e vice presidente Regione Liguria, aveva...

Cronaca
ambulanza 118 genova

Genova, padre e figlio travolti da auto in via Isonzo

Cronaca