mercoledì 12 Novembre 2025
Varie

Genova, traffico nel caos in Valbisagno

Redazione Liguria
Marassi coda traffico corso De StefanisGenova – Traffico il tilt, questa mattina, in Valbisagno per la concimitanza del mercato settimanale di Marassi e le conseguenze del brutto incidente stradale avvenuto nella notte in Lungobisagno Dalmazia.
Auto a passo d’uomo o addirittura ferme in coda e pesanti ritardi per chi si sposta con l’auto – ma anche con i mezzi pubblici – nella zona.
La sovrapposizione del mercato settimanale in corso De Stefanis, con l’attraversamento regolato da agenti di polizia locale, il semaforo “intelligente” all’incrocio con via Bertuccioni e la presenza di numerosi attraversamenti complica la situazione in zona Marassi dove si forma un primo collo di bottiglia per chi procede verso monte.
Traffico che torna a bloccarsi nella zona di piazzale Parenzo e all’ingresso dell’autostrada a Genova Est, nella zona di Staglieno.
Ancora coda in Lungobisagno Dalmazia a causa dell’olio sversato sulla strada a seguito dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra un mezzo pesante ed una navetta per il trasporto persone

