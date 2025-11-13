Genova – Si trova sempre ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di un anno e mezzo che ieri è rimasto ustionato a Villanova d’Albenga.
Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, con ustioni presenti su più del 50% del corpo.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso. Il piccolo è stato caricato a bordo del mezzo e trasferito d’urgenza all’ospedale genovese, dove è stato preso in cura.
Al momento si trova sempre ricoverato in terapia intensiva, ma si tratterebbe di una scelta precauzionale e non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre, proseguono gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, bambino ustionato ricoverato al Gaslini: non è in pericolo di vita
Genova – Si trova sempre ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di un anno e mezzo che ieri è rimasto ustionato a Villanova d’Albenga.