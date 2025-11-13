giovedì 13 Novembre 2025
Genova, bambino ustionato ricoverato al Gaslini: non è in pericolo di vita

Gaslini Genova vetrata colorataGenova – Si trova sempre ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova il bambino di un anno e mezzo che ieri è rimasto ustionato a Villanova d’Albenga.
Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito, con ustioni presenti su più del 50% del corpo.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso. Il piccolo è stato caricato a bordo del mezzo e trasferito d’urgenza all’ospedale genovese, dove è stato preso in cura.
Al momento si trova sempre ricoverato in terapia intensiva, ma si tratterebbe di una scelta precauzionale e non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre, proseguono gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
