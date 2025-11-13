giovedì 13 Novembre 2025
Villanova d’Albenga, incidente auto-moto: giovane all’ospedale

ambulanza Croce Rossa SanremoVillanova d’Albenga (Savona) – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna nella frazione di Coasco, nel territorio comunale di Villanova d’Albenga.
A rimanere ferito è stato un giovane di 18 anni, che si trovava alla guida di una moto. Il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto per cause ancora da verificare.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei confronti del ragazzo rimasto ferito ad una gamba e l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

