venerdì 14 Novembre 2025
Genova, grave incidente a Quinto: una donna in condizioni critiche

Redazione Liguria
0

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Un gravissimo incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi a Genova, in via Gianelli, dove un’auto e una moto si sono scontrate.
Ad avere la peggio è stata la donna a bordo del mezzo a due ruote, trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero critiche.
Rimane al momento da chiarire la dinamica di quanto successo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli accertamenti necessari e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.
